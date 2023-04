Monaco, le mercato s'annonce tendu ! Plusieurs ventes envisagées

L'AS Monaco pourrait vivre un été assez mouvementé après une saison inconstante.

Actuel quatrième de Ligue 1 et éliminé en Coupe d'Europe, l'AS Monaco souffle le chaud et le froid cette saison. La campagne inconstante du club de la Principauté pourrait avoir des conséquences directes pour le mercato à venir, avec plusieurs ventes envisagées dans les hautes instances du club.

L'AS Monaco pourrait perdre ses "Bleus" !

Selon les informations de RMC Sport, l'AS Monaco pourrait placer sur le marché des transferts certains de ses joueurs les plus cotés, dans le but de renflouer ses caisses. Wissam Ben Yedder, plus gros salaire de l'équipe, pourrait être cédé à un an de la fin de son contrat. Mais le meilleur buteur monégasque n'est pas le seul maillon fort qui pourrait faire ses valises.

Le média précise également que les deux vice-champions du monde français Youssouf Fofana et Axel Disasi pourrait également faire leurs valises. Le milieu de terrain et le défenseur central disposent d'une très bonne cote sur le marché des transferts. Leurs noms sont associés à plusieurs écuries européennes et françaises (le Paris Saint-Germain suivrait Fofana avec attention). Affaire(s) à suivre...