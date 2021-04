Monaco - Kovac : "On peut maintenant aller voir un peu plus haut"

L'entraîneur monégasque est heureux de la place dans le Top 4 mais commence à regarder vers le haut pour la fin de saison.

Monaco continue son année 2021 totalement folle. Si le PSG l'a emporté, Lille avait laissé échappé des points vendredi soir contre Montpellier, et le club de la Principauté en a profité pour réduire l'écart avec la tête du championnat à deux petites longueurs.

Maîtres du match ce dimanche après-midi sur la pelouse de Bordeaux, les protégés de Niko Kovac n'ont pas tremblé pour l'emporter grâce à des réalisations de Volland, Gelson Martins et Jovetic.

"Ce match ressemble un petit peu à notre match face à Saint-Étienne. Bordeaux attendait nos erreurs, on a plutôt bien dominé notre sujet en première période notamment, on s'est créé pas mal d'opportunités, d'occasions, on a réussi à marquer, c'est une bonne chose. Après notre deuxième but, on a reculé un petit peu plus", a commenté le coach croate au terme de la rencontre, avant de se projeter sur les cinq dernières journées de cette Ligue 1 plus indécise que jamais.

"Je souhaite tirer un coup de chapeau à mes joueurs qui ont réalisé une très belle performance. On a réalisé notre devoir et la quatrième place est acquise. On peut maintenant aller voir un petit peu plus haut, et il y a plusieurs possibilités : le podium, la deuxième place, la première place."

Mais l'ancien boss du Bayern ne souhaite pas se précipiter alors que son équipe devra encore faire face à de sérieux concurrents d'ici la fin de saison. "La chose la plus importante, c'est de gagner nos matches comme on l'a fait jusqu'ici", a-t-il poursuivi.

"On va rencontrer des adversaires coriaces comme Lyon, Rennes, Lens et si on est en mesure de battre ces équipes, on pourra regarder encore plus haut. J'ai lu dans des interviews que certains joueurs voulaient aller chercher encore plus. Les performances ont été bonnes jusqu'ici. En tant que coach et avec le staff, on va tout faire pour maintenir le rythme élevé et continuer à aller chercher des victoires.

"Lille occupe actuellement la première place donc il a forcément son destin en main. Ils ont déjà joué contre nous, Lyon et Paris, s'ils ne laissent pas de miettes en chemin, ce sont eux qui auront la première place. Si on peut aller encore plus haut, on essaiera mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la performance et la progression de mes joueurs. Je suis très fier d'eux."

Monaco qui disputera également un quart de finale de Coupe de France, mercredi soir sur la pelouse de Lyon. La fin de saison s'annonce folle sur le Rocher.