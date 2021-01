Monaco - Kovac : "Le meilleur match de Ben Yedder"

Auteur d'un doublé, Wissam Ben Yedder a vu sa prestation saluée par son entraîneur après la victoire à Montpellier.

a poursuivi son très bon début d'année vendredi soir en ouverture de la 20e journée de . Vainqueurs 3-2 à La Mosson, les hommes de Niko Kovac sont revenus provisoirement à trois petits points du podium, en attendant les résultats du PSG et de , plus tard dans le week-end.

Si Kevin Volland a marqué dans un cinquième match consécutif, Wissam Ben Yedder a pour sa part mis fin à une longue disette avec la manière en inscrivant un doublé décisif. De quoi satisfaire son entraîneur croate.

"Mon équipe a très bien joué jusqu'à 3-0 mais les trente dernières minutes, ce n'est pas ce que je voulais. Mes joueurs devaient penser que c'était fini, mais ce n'est jamais le cas. On a huit points d'avance sur , c'est ce qu'on voulait", a assuré Niko Kovac au coup de sifflet final, avant de saluer la prestation de son attaquant.

"C'est le meilleur match de Wissam (Ben Yedder). Lors du dernier match (3-0 contre Angers, samedi dernier), il s'était battu pour l'équipe et c'est ce que j'attends d'un attaquant. Aujourd'hui, il a fait le même travail et il a marqué.

"Un grand match pour lui et pour Monaco. Après le 3-0, quelques joueurs attendaient le quatrième ou le cinquième. Je les ai prévenus que Montpellier centrait, qu'ils essayaient de mettre le ballon dans la surface. Sur leur premier but, on a joué le hors-jeu et ce n'était pas nécessaire. Mais on aurait pu marquer le quatrième et ça aurait été fini."

Au lieu de cela, les joueurs de la Principauté se sont fait peur en laissant leurs hôtes recoller, finalement sans conséquences. Ils vont désormais pouvoir observer les rencontres de leurs adversaires tout en se projetant sur leur prochain rendez-vous, avec la réception de Marseille samedi prochain. Un match qui pourrait s'avérer décisif dans la course à l'Europe, d'autant que les Olympiens auront d'ici là disputer l'une de leurs deux rencontres en retard, mercredi face à Lens.

Les champions de 2017 espèreront alors pouvoir une nouvelle fois compter sur un grand Wissam Ben Yedder pour prendre la revanche après un match aller perdu au Vélodrome malgré un penalty tardif de l'international tricolore.