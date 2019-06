Monaco, Gelson Martins : "Je ne veux pas retourner à l'Atletico Madrid"

Prêté à l'AS Monaco, l'ailier portugais ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, mais il ne veut pas retourner chez les Colchoneros.

Prêté par l'Atletico Madrid à l'AS après une première partie de saison décevante et sans temps de jeu régulier en , Gelson Martins a fait forte impression pour ses débuts dans le club de la Principauté avant de rentrer dans le rang, dans une équipe luttant pour le maintien. En dix-sept matches avec l'AS Monaco, le Portugais a inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives. Si l'AS Monaco souhaite le conserver, il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Dans une interview accordée au journal portugais Record, l'ailier portugais formé au Sporting a exclu un retour à l'Atletico Madrid la saison prochaine : "Je ne veux pas retourner à l’Atlético de Madrid. Je suis toujours le même joueur et je sais que mes caractéristiques ne correspondaient pas à ce que cette équipe voulait. Et ce n’est pas maintenant que les choses vont changer. Simeone ne va pas changer sa philosophie pour moi".

"Rejoindre Monaco était la meilleure décision"

Gelson Martins est heureux d'avoir rejoint l'AS Monaco : "La vérité c’est que Monaco voulait déjà me faire signer avant que je rejoigne l’Atlético de Madrid. L’intérêt était de longue date, et comme Leonardo Jardim a fait son retour sur le banc, j’ai décidé d’opter pour Monaco. Là-bas, c’était différent. L’équipe était dans une mauvaise passe, la pression était grande, mais je suis parvenu à gagner du temps de jeu et à me faire plaisir. C’était la meilleure décision que je pouvais prendre".

La volonté de l'AS Monaco est désormais de conserver l'international portugais. D'ailleurs, lors du gala annuel de l’AS Monaco, le vice-président Oleg Petrov avait indiqué que Gelson Martins serait définitivement conservé. Une transaction estimée à environ 30 millions d’euros. Néanmoins, le son de cloche n'est pas le même chez le joueur. Si Gelson Martins n'a pas fermé la porte à l'AS Monaco, il n'a pas non plus confirmé l'annonce du vice-président de l'ASM concernant une éventuelle transaction.

"Nous allons voir la suite. L'AS Monaco souhaite que je reste mais nous allons voir. À Monaco, je jouais pour ne pas descendre de division, et j’ai fini par ne plus avoir autant de visibilité. J’ai quand même marqué quelques buts, mais je voyais bien que cela ne suffirait pas pour être appelé pour la Ligue des Nations", a conclu l'ailier formé au Sporting. Le flou demeure encore concernant le futur de Gelson Martins, mais à en croire l'intéressé, la seule certitude c'est que ce ne sera pas à l'Atletico Madrid.