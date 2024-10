Monaco - Etoile Rouge de Belgrade : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Monaco et Belgrade seront aux prises, mardi, pour le compte de la 3e journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Trois semaines après, la Ligue des Champions fait son retour ce mardi avec de nouvelles affiches palpitantes. L’un des deux matchs d’ouverture de cette troisième journée de la compétition se tiendra en France où l’AS Monaco recevra L’Etoile Rouge de Belgrade. Deux équipes qui connaissent des trajectoires opposées, cette saison.

Monaco veut poursuivre sa série

Monaco réalise un début de saison des plus impressionnants. Le club princier est tout simplement invaincu cette saison et ce, toutes compétitions confondues. Co-leader en Ligue 1 avec le PSG (20 pts), l’ASM avait réussi l’exploit de battre le Barça lors de la première journée de Ligue des Champions (2-1) avant d’arracher un nul face au Dinamo Zagreb, il y a trois semaines (2-2). L’objectif des hommes d’Adi Hutter contre L’Etoile Rouge de Belgrade est simple : continuer sur leur lancée.

Belgrade en quête de rebond

De son côté, Belgrade connait des débuts compliqués cette saison. Le club serbe a perdu ses deux premiers matchs de C1 contre le Benfica Lisbonne (1-2) et l’Inter Milan (4-0). Mais L’Etoile Rouge reste sur une victoire convaincante en championnat face au Partizan Belgrade (4-0). De quoi engranger de la confiance avant d’affronter Monaco pour essayer de se relancer dans la compétition reine des clubs européens.

Horaire et lieu du match

Monaco – Belgrade

3e journée de Ligue des Champions

Lieu : Stade Louis II

A 18h45 française

Les compos probables du match Monaco - Belgrade

Monaco : Majecki – Vanderson, Singo, Kehrer, Henrique – Camara, Zakaria – Akliouche, Golovin, Ben Seghir – Embolo

Belgrade : Ilic – Prutsev, Djiga, Spajic, Rodic – Krunic, Elsnik – Maksimovic, Ilic, Olayinka – Duarte

Sur quelle chaîne suivre le match entre Monaco et Belgrade ?

La rencontre entre l’AS Monaco et L’Etoile Rouge de Belgrade sera à suivre ce mardi 22 octobre 2024 à partir de 18h45 sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal.