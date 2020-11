Monaco et Montpellier enchainent, Lens trébuche… Le résumé de la journée en Ligue 1

4 rencontres de la 12e levée de L1 se sont tenues ce dimanche à partir de 15h. Elles ont vu Monaco s’imposer à Nîmes, et Lens trébucher contre Angers.

Après le match – Reims, qui a vu les Gones s’imposer sans trop de peine , quatre rencontres de championnat ont eu lieu ce dimanche. L’AS était notamment de sortie, et a réussi à assurer la victoire qui lui fait retrouver le podium (3-0). Le aurait aussi pu se rapprocher des équipes de tête, mais a perdu sur ses terres face à Angers (1-3). Brest a frappé un joli coup en allant l’emporter à Metz (2-0). Enfin, s’est imposé dans la douleur face à Lorient (1-0).

Une 2e période animée 💥 !



✈️✈️✈️ 3 victoires en déplacement et 1 succès à domicile 🏠



💬 Supporters, une réaction à chaud 🔥 ?



📝 Retour sur ces 4 matchs ➡ https://t.co/eSnEmHhkza pic.twitter.com/s5vpxrfasJ — Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 29, 2020

L’AS Monaco sur sa lancée

Victorieuse de ses trois dernières rencontres, la formation de Niko Kovac avait à cœur d’enchainer en accueillant Nîmes à domicile. Les Monégasques n’ont pas failli à leur tâche. Toujours aussi fringants, ils ont réussi à prendre le dessus sur les Crocos. Le jeune Sofiane Diop a montré la voie à suivre aux siens, avant que Gelson Martins et l’inévitable Kevin Volland ne corsent l’addition en seconde période. Avec beaucoup de panache et de personnalité, Monaco a donc assuré son 7e succès de l’exercice.

Sans défaite à domicile depuis le mois d’aout dernier, le s’est fait surprendre par le . Les Grenats n’ont pas eu leur rendement habituel lors de cette partie. Mais, il convient aussi de souligner le mérite des Finistériens. Irvin Cardona a été le héros de cette rencontre en signant un doublé (12e et 64e). Sans les arrêts d’Alexandre Oukidja, l’addition aurait pu être encore plus lourde pour Metz. En gagnant, Brest remonte dans la première moitié du classement.

Si brillants dans leur fief de Bollaert depuis leur remontée dans l’élite, les Lensois ont calé ce dimanche contre Angers. Les promus avaient l’emprise sur les débats, mais l’ouverture du score adverse les a totalement surpris. C’est Mathias Pereira qui les a mis en défaut d’une remarquable frappe de 25 mètres. Un vrai petit bijou. Les Sang et Or ont quand même réussi à rétorquer à cette réalisation, par l’intermédiaire d’Arnaud Kalimuendo, mais c’est bien le SCO qui a eu le dernier mot dans ce match. Stéphane Bahoken a inscrit le but de 2-1 à la 49e, avant que Pierrick Capelle ne plie tout suspense dans les arrêts de jeu de la rencontre.

L'article continue ci-dessous

Montpellier ne s’arrête plus

Pour finir, Montpellier a donc pris la mesure de Lorient au Moustoir. Ayant le vent en poupe en ce moment, les Pailladins ont profité de leur bonne dynamique pour mettre à mal les Merlus. Pour s’imposer, ils n’ont eu besoin que d’un seul but et il fut l’œuvre de Skuletic. À noter que Teji Savanier a manqué un pénalty. Quatre victoires de rang, cela n’était plus arrivé au MHSC depuis printemps 2016.

Au classement, Paris et Lyon préservent leurs deux premières places, mais Monaco (3e) et Montpellier (4e) doublent respectivement et Marseille. Le LOSC peut cependant retrouver le podium en cas de succès ce dimanche soir contre Saint-Etienne.