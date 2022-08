Le technicien monégasque va pouvoir compter sur un effectif prêt à défier le PSV Eindhoven entour préliminaire de Ligue des champions.

C'est déjà une partie de la saison de l'AS Monaco qui va se jouer ce mardi soir. Troisièmes de Ligue 1 l'an dernier, les joueurs du Rocher accueillent le PSV, en match aller du troisième tour de qualification pour la Ligue des champions.

Une préparation prête à porter ses fruits ?

Un défi à la hauteur des Monégasques et de leur entraîneur, Philippe Clement, qui entend bien passer l'obstacle cette année (l'an dernier, le club avait échoué en barrages contre le Shakhtar Donetsk).

"Tous les joueurs qui ont commencé la préparation sont vraiment bien, maintenant. Sauf ceux qui ont des bobos. On a vu avec tous les tests que les joueurs ont fait une bonne préparation. Dure, mais nécessaire pour augmenter le niveau", a précisé le coach à la veille de ce choc décisif.

Mais pas question pour autant d'adapter la composition de départ en fonction du calendrier déjà chargé : "Non, on verra après. Avec les GPS à chaque match, on a les bons résultats physiques et on peut regarder au niveau de la récupération.

"Les joueurs doivent aussi être concentrés match par match. Tout le monde doit être engagé à 100 %."

"Marquer cinq buts à l'Ajax est une grande performance"



Le manager belge a également été interrogé sur les qualités de son adversaire, qui vient de remporter la Supercoupe des Pays-Bas aux dépens de l'Ajax (5-3).

"Les joueurs du PSV ont montré les qualités qu'on leur connaît : une grande force offensive, un grand collectif, avec des joueurs d'expérience", a-t-il observé.

"Marquer cinq buts sur le terrain de l'Ajax, c'est une grande performance. Mais nous sommes déterminés à battre une équipe comme celle-là."

Enfin, Clement a eu un mot pour son futur adversaire Ruud van Nistelrooy, nouvel entraîneur d'Eindhoven. "Je ne le connais pas personnellement. Je connais le grand joueur qu'il a été. C'était un attaquant, qui vit ses premiers mois comme entraîneur numéro 1.

"Son équipe a une structure qui est claire : attaquer pour gagner des matches. Sa meilleure force, c'est la transition et le jeu à terre."