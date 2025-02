Monaco - Benfica : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Monaco et Benfica seront aux prises mercredi pour les barrages aller de la Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

La Ligue des Champions a fait son retour cette semaine avec les matchs des barrages. Des chocs qui vont donner de premiers indices sur la survie de certaines équipes en lice, à l’instar de l’AS Monaco. Le club de la Principauté affronte, en effet, le Benfica Lisbonne, mercredi, pour la première manche des barrages de C1.

Monaco revanchard

Depuis le début de la saison, l’AS Monaco alterne le bon et le moins bon, affichant une irrégularité notable. En Ligue des Champions, le club princier avait bien entamé son parcours avec trois victoires en quatre rencontres, battant notamment le FC Barcelone (2-1), l’Étoile Rouge de Belgrade (5-1) et Bologne (0-1), tout en concédant un nul contre le Dinamo Zagreb (2-2). Cependant, la dynamique s’est ensuite essoufflée, avec trois défaites en quatre matchs, face à Benfica (2-3), Arsenal (3-0) et l’Inter Milan (3-0), ce dernier revers marquant une fin de phase de groupe difficile. Heureusement, entre ces contre-performances, les hommes d’Adi Hütter ont su assurer l’essentiel en s’imposant face à Aston Villa (1-0), validant ainsi leur ticket pour les barrages où ils affrontent une vielle connaissance.

Benfica en pleine confiance

De son côté, Benfica a réalisé une phase de groupes mitigée, terminant 16e au classement général grâce à une meilleure différence de buts que son adversaire monégasque. Les Portugais avaient notamment pris le meilleur sur Monaco en novembre (2-3) lors d’un match disputé en supériorité numérique. Ils ont ensuite enchaîné un match nul contre Bologne (0-0) et un revers spectaculaire face au Barça (4-5) avant de conclure sur une victoire face à la Juventus (0-2). En confiance et sur une bonne dynamique en championnat, les Lisboètes vont essayer de prendre un avantage conséquent sur les Monégasques dès mercredi avant la manche retour, prévue le 18 février prochain.

Horaire et lieu du match

Monaco – Benfica

Barrager aller de Ligue des Champions

Lieu : Stade Louis II

A 21h, heure française

Les compos probables du match Monaco - Benfica

Monaco : Majecki – Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique – Zakaria, Magassa – Akliouche, Minamino, Ben Seghir – Biereth.

Benfica : Trubin – Antonio Silva, Araujo, Otamendi, Carreras – Aursnes, Florentino Luis, Kökçü – Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu.

Sur quelle chaîne suivre le match Monaco - Benfica ?

La rencontre entre l’AS Monaco et le Benfica Lisbonne sera à suivre ce mercredi 12 février 2025 à partir de 21h sur Canal+Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal.