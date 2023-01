Monaco - Ajaccio : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Monaco accueille Ajaccio dans son stade Louis II ce dimanche, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1.

Duel en fome de grand écart ce dimanche sur la Côte d'Azur. D'un côté l'AS Monaco, en chasse derrière le podium et qui n'a plus le droit de perdre de points quelques jours après son nul concédé à Lorient.

De l'autre une formation d'Ajaccio battue par Reims mercredi et qui ne compte qu'une petite unité d'avance sur le premier relégable, Brest, et qui voudra donc faire une bonne opération dans sa course au maintien.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Monaco - Ajaccio en direct ?

Le match entre l'AS Monaco et l'AC Ajaccio sera à suivre dimanche à 17h05 sur Canal+ Foot.

Sur quel streaming voir Monaco - Ajaccio ?

La rencontre sera donc disponible en streaming depuis MyCanal.

Les compos probables de Monaco - Ajaccio

XI de Monaco : Nübel - Vanderson, Disasi, Maripan, Caio Henrique - Ben Seghir, Fofana, Camara, Golovin - Ben Yedder, Embolo

XI d'Ajaccio : Leroy - Youssouf, Gonzalez, Mayembo, Diallo - Bayala, Marchetti, Mangani, Nouri - El Idrissy, Belaïli