Moins de 24 heures plus tard, le FC Barcelone subit un nouveau coup dur

Décidément, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, enchaîne les désillusions. Moins de 24 heures après un premier refus, le club londonien de Chelsea a confirmé que l’attaquant brésilien João Pedro ne quittera pas le club cet été, rejetant d’emblée toute offre durant le mercato estival.

Selon le quotidien catalan « Sport », des sources de Stamford Bridge ont confirmé que le club anglais place de grands espoirs dans le Brésilien, considéré comme un élément clé du nouveau projet mené par l’entraîneur Xabi Alonso, ce qui ferme définitivement la porte aux ambitions barcelonaises.

Cette douche froide survient quelques heures seulement après l’annonce, vendredi dernier, de Miguel Ángel Gil Marín, président exécutif de l’Atlético de Madrid, selon laquelle l’attaquant argentin Julián Álvarez n’était pas transférable, écartant ainsi les approches barcelonaises.

Recruté 50 millions d’euros auprès de Brighton en juillet 2025, l’attaquant a rapidement confirmé son potentiel, au point de s’imposer comme un élément clé du projet londonien.

Xabi Alonso lui accorde une confiance totale, le jugeant capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs grâce à sa polyvalence, son dynamisme permanent et son aptitude à s’adapter, des atouts parfaitement en phase avec le style de jeu que l’entraîneur basque veut imposer à Stamford Bridge.

Cette position ferme constitue un nouvel obstacle pour la direction sportive du Barça, qui voit ses options d’attaque se réduire de manière préoccupante, d’autant plus après l’élimination de deux noms de premier plan initialement ciblés.

Deco doit donc poursuivre ses recherches sur le marché des transferts pour dénicher des alternatives susceptibles de renforcer l’attaque cet été, alors que la liste des cibles compatibles avec le projet de Hansi Flick se réduit comme peau de chagrin.

La situation se complique au Camp Nou, où le club a décidé de ne pas prolonger le contrat de Robert Lewandowski et où Ferran Torres pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain, l’attaquant valencien entamant sa dernière année de contrat.

Dans ce contexte, Deco se trouve confronté à un défi de taille : trouver d’urgence des solutions offensives avant la clôture du mercato estival, alors que les options disponibles pour le club catalan se raréfient.