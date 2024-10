Mohamed Salah nouveau Galactique du PSG, c'est validé

Nice vs Paris Saint-Germain

Le PSG serait en train de préparer un transfert pour la star de Liverpool Mohamed Salah, les propriétaires ayant les yeux rivés sur un Galactique.

Après les départs de joueurs de haut niveau tels que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, les propriétaires du PSG sont déterminés à faire venir une signature de premier plan, Salah étant la cible principale, comme le rapporte The Sun. Le contrat de Salah à Liverpool approchant de son expiration, le club français se prépare à faire une offre sérieuse pour l'attaquant égyptien, qui, selon eux, peut encore jouer au plus haut niveau pendant au moins trois ans encore.

Alors que Salah a suscité l'intérêt de plusieurs clubs, y compris ceux de la Pro League saoudienne, le rapport mentionne qu'il n'est pas enclin à déménager au Moyen-Orient à ce stade de sa carrière. Sa préférence est de continuer à jouer à un niveau d'élite en Europe, et le PSG cherche à capitaliser sur cette opportunité en lui offrant un contrat de trois ans pour renforcer son attaque.

Les dirigeants du PSG, menés par Qatar Sports Investments, sont sous pression pour faire un recrutement important après avoir perdu certaines des plus grandes stars du club, dont Messi et Neymar, au cours des dernières années. Le départ de Mbappé, en particulier, a laissé un vide dans leur ligne offensive qu'ils souhaitent combler avec un joueur du calibre de Salah. Après la défaite décevante 2-0 du PSG contre Arsenal à l'Emirates, les dirigeants de l'équipe française cherchent à améliorer immédiatement leur effectif pour maintenir leur domination nationale et augmenter leurs chances de succès en Ligue des champions.

La perte de Salah serait un coup dur pour Liverpool car son départ laisserait un vide difficile à combler, à la fois sur le terrain et en termes de leadership. Il sera de retour en action contre Crystal Palace samedi en Premier League.