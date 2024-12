Mohamed Salah "exaspéré" par Liverpool

Mohamed Salah est ouvert à la signature d'un nouveau contrat à Liverpool, mais un média suggère qu'il est frustré par la gestion des négociations.

L'avenir de Salah est sous le feu des projecteurs depuis que l'international égyptien a déclaré qu'il était "plus dehors que dedans" à Anfield récemment. Son contrat expire à la fin de la saison et il peut discuter d'un transfert dans un club étranger à partir du 1er janvier 2025. Après avoir marqué lors de la victoire 2-0 des Reds contre Manchester City, Salah a déclaré que ce pourrait être son dernier match contre l'équipe de Pep Guardiola, un autre indice qu'il s'attend à partir à la fin de la saison.

Aujourd'hui, The Athletic rapporte que Salah est prêt à signer un nouveau contrat d'un an, mais est déçu qu'aucune offre formelle n'ait encore été faite. Selon le rapport, il doute que les Reds soient en mesure de répondre à ses demandes, tant en termes de salaire que de durée de contrat, car il veut être reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Sa priorité est de rester, mais il gagne plus de 350 000 £ par semaine, et on ne sait pas si Liverpool est disposé à égaler ce salaire, étant donné qu'il a eu 32 ans en juin.

Salah pense qu'il peut continuer à s'améliorer et à maintenir son niveau actuel ; il a marqué 13 buts et enregistré 11 passes décisives cette saison, et il nourrit toujours l'ambition de remporter le Ballon d'Or à Anfield. Il est également désespéré de remporter la Premier League et la Ligue des champions cette saison, mais il reste à voir si cela marquerait un adieu en or, ou un nouveau chapitre dans sa carrière chez les Reds. Le Paris Saint-Germain serait parmi les clubs qui envisagent un transfert pour l'attaquant en forme.

Liverpool affronte Newcastle mercredi en Premier League avant un derby de la Merseyside contre Everton. Ils ont actuellement neuf points d'avance sur Arsenal en tête du classement.