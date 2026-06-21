Mohamed Nour lance un message à Al-Dosari : « Je ne t’ai pas vu ! »

Mohamed Nour, légende d’Al-Ittihad et du football saoudien, a adressé un message à Salem Al-Dossari après la prestation décevante de l’attaquant lors de la défaite contre l’Espagne (0-4) au deuxième match de la Coupe du monde 2026.

Déjà ciblé par les critiques après le match nul 1-1 face à l’Uruguay, l’attaquant a de nouveau été pointé du doigt au terme de ce second acte.

Sur son compte Snapchat, Nour a publié plusieurs vidéos pour revenir sur la rencontre Arabie saoudite-Espagne, lançant : « Où étais-tu, Salem ? Je ne t’ai pas vu pendant tout le match, pourquoi n’as-tu pas joué ? »

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Il a ajouté : « Ne te laisse pas abattre par les critiques. Tu aurais dû donner le meilleur de toi-même et montrer ton niveau habituel face à l’Espagne. »

Sur le plan collectif, il a conclu : « J’ai l’impression que les joueurs de l’équipe nationale saoudienne avaient peur, et que certains craignaient de se faire dribbler de manière embarrassante. »