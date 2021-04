Modric, la très généreuse proposition

Luka Modric vers la prolongation au Real Madrid ? C'est le cas, selon Marca.

Le Real Madrid et Luka Modric se sont mis d'accord sur un nouvel accord d'un an qui verra le joueur de 35 ans rester dans la capitale espagnole jusqu'en 2022.

Les belles performances du maestro du milieu de terrain cette saison ont convaincu le club d'ajouter une année supplémentaire à son accord actuel. Madrid a passé plusieurs mois à sceller la prolongation du contrat. Modric, en revanche, a toujours voulu continuer à jouer pour l'équipe de Zidane et a accepté une réduction de salaire proposée par le club pour aider à atténuer certains des problèmes économiques causés par la pandémie de coronavirus.

Lorsque l'accord sera officialisé, Modric se préparera à entamer sa dixième saison à Madrid. Il restera chez les champions d'Espagne jusqu'à l'âge de 36 ans. Depuis son arrivée en 2012 de Tottenham pour 35 millions d'euros, il est devenu un favori des fans avec de délicieuses prestrations au milieu de terrain. Au total, il a disputé 383 matchs sous le célèbre maillot blanc, marquant 26 buts et fournissant 61 passes décisives. Il a remporté quatre ligues des champions, deux titres de champion, une Copa del Rey et quatre Coupes du monde des clubs. Individuellement, ses performances ont été très appréciées, remportant le Ballon d'Or en 2018 après être devenu champion d'Europe avec Madrid et finaliste de la Coupe du monde avec la Croatie la même année.

Cette saison, alors qu'il semblait qu'il était temps d'apporter plus de jeunesse - il a une fois de plus été fondamental pour Zidane - le point focal de tout ce que Madrid fait dans la salle des machines.

Modric fait partie des joueurs les plus utilisés par l'entraîneur français, avec un total impressionnant de 3038 minutes en 40 matchs. Casemiro, Kroos et le meneur de jeu croate ont formé un trio de milieu de terrain qui restera l'un des meilleurs de l'histoire du club.

Bien qu'il soit le plus âgé des trois, ses prouesses physiques sont à admirer: à 35 ans, il n'a raté qu'un seul match en raison d'une blessure cette saison. Opérant dans la colonne vertébrale de l'équipe, devant Courtois, Ramos, Varane et Casemiro, il a joué un rôle clé pour le Real Madrid en Liga et a réalisé de solides performances pour aider le club à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions.