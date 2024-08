Modric joueur le plus décoré de l'histoire du Real

Real Madrid vs Atalanta Bergame

Luka Modric est devenu le joueur le plus décoré de l'histoire illustre du Real Madrid, le Croate savourant son 27e trophée.

Modric, qui a remporté le Ballon d'Or en 2018, a rejoint les Blancos en provenance de Tottenham en Premier League en 2012. Il a ensuite disputé plus de 530 matches avec les géants espagnols, les aidant à remporter une remarquable collection de distinctions majeures.

Son dernier succès remonte à la Supercoupe de l'UEFA 2024, lorsque l'équipe de Carlo Ancelotti a battu l'Atalanta 2-0. Le nouveau « Galactique » Kylian Mbappé a marqué lors de cette rencontre, alors que les actuels détenteurs de la couronne de la Ligue des champions ont remporté un autre trophée.

Un palmarès incroyable

Modric a été l'homme qui a soulevé le trophée - son premier en tant que capitaine du Real. Il compte désormais plus de médailles de vainqueur que tout autre joueur du Real. Son palmarès comprend cinq Supercoupes de l'UEFA, six Ligues des Champions, cinq Coupes du Monde des Clubs de la FIFA, quatre titres de Liga, deux Copas del Rey et cinq Supercoupes d'Espagne.

L'indémodable joueur de 38 ans devance désormais l'ancien capitaine du Real Nacho, qui a quitté Santiago Bernabeu en tant qu'agent libre cet été. Le vainqueur de l'Euro 2024 Dani Carvajal compte également 26 succès à son actif, tandis que Karim Benzema et Marcelo en comptent 25 chacun.