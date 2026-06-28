Modrić entre dans l'histoire grâce à un exploit sans précédent en Coupe du monde

Le milieu de terrain croate Luka Modrić a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire de la Coupe du monde.

Il a permis à la Croatie de battre le Ghana (2-1) lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Alors que le score était de 1-1, il a tiré un corner à la 83^e minute, adressant un centre parfait que Nikola Vlašić a coupé de la tête pour battre le gardien ghanéen et offrir la victoire à la Croatie.

Selon le site de statistiques Opta, Modrić, âgé de 40 ans et 291 jours, est devenu le joueur le plus âgé à délivrer une passe décisive en Coupe du monde.

Grâce à ce succès, la Croatie totalise 6 points et termine à la deuxième place du groupe 12, derrière l’Angleterre, leader avec 7 unités.