Bien que la Coupe du monde 2026 ait déjà démarré le 11 juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la Fédération internationale de football (FIFA) envisage de modifier les règles en cours de tournoi.

L’instance dirigeante du football mondial envisage de modifier les règles des tirs au but en phase à élimination directe afin d’accroître l’équité de la compétition.

Dans une démarche sans précédent, l’instance souhaite permettre à chaque équipe de choisir soit de tirer le premier penalty, soit d’exécuter ses tentatives devant son public.

Selon le journal britannique The Times, relayé par Mirror, la FIFA a déjà engagé des discussions avec le Conseil de l’IFAB (International Football Association Board), l’instance législative du football, pour valider cette modification en cours de tournoi.

Selon ces médias, le Conseil de l’IFAB doit se prononcer avant le coup d’envoi du premier match à élimination directe, dimanche soir, pour que la mesure s’applique dès les huitièmes de finale.

Actuellement, deux tirages au sort sont effectués : le premier pour attribuer la première tentative, le second pour choisir le but.

La FIFA souhaite désormais n’effectuer qu’un seul tirage au sort, le gagnant choisissant en priorité son option et le perdant prenant l’autre.

La FIFA estime en effet que ce système offre un cadre plus équitable, en évitant de conférer deux avantages à une même équipe.