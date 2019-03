MLS - Palmarès, champion en titre et qui a remporté le plus de titres ?

La nouvelle saison de Major League Soccer (MLS) débute ce samedi. L'occasion de faire le point sur le palmarès de ce championnat en pleine croissance.

La première journée de MLS débute ce samedi avec la rencontre Philadelphia Union-Toronto FC (19h heure française).

Le championnat est désormais constitué de 24 franchises, avec l'arrivée dans la conférence est du FC Cincinnati, qui va effectuer sa toute première saison. Il s'agit d'une ligue fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a ni promotion ni relégation à l'issue de chaque saison.

Ces 24 équipes sont réparties en deux conférences, est et ouest, regroupant chacune 12 d'entre elles. De mars à octobre, chaque équipe dispute 34 journées : 2 rencontres contre les autres équipes de la même conférence et une contre les équipes de l'autre conférence.

A l'issue de ces 34 journées - qui constituent la saison régulière -, les six premiers de chaque conférence disputent les play off pour se départager le titre. Les deux premiers sont directement qualifiés pour les demi-finales de conférence, tandis que les équipes classées de la 3e à la 6e place disputent un barrage. Les deux vainqueurs de conférence s'affrontent lors de la "Coupe MLS", qui détermine le vainqueur du championnat.

A noter qu'à partir de cette saison 2019, les play off se disputeront en matches uniques sur le terrain de l'équipe ayant terminé la mieux classée au cours de la saison régulière, et non plus en matches aller-retours. Un changement qui vise à récompenser les performances des équipes tout au long de la saison.

Qui est le champion en titre de MLS ?

La saison 2018 de MLS a accouché d'un champion inédit : Atlanta United, qui a remporté la finale du championnat contre Portland (2-0). Un succès particulièrement rapide pour la franchise qui a intégré le championnat en 2017 et disputait donc sa deuxième saison seulement.

Atlanta est désormais entraîné par le Néerlandais Frank de Boer depuis le mois de décembre dernier.

Qui a remporté le plus grand nombre de titres en MLS ?

Le club le plus titré en 23 éditions de MLS est Los Angeles Galaxy, qui a remporté le championnat à 5 reprises - et disputé un total de 9 finales. L'ancien club de David Beckham - sacré avec le club en 2011 et 2012 - a été titré pour la première fois en 2002 ; son dernier titre remontant à 2014. Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic tenteront de ganrir encore un peu plus le palmarès de leur franchise cette saison.

Les Californiens sont suivis de près au palmarès par DC United, qui compte quatre sacres. L'équipe de la capitale américaine a notamment remporté les deux premières éditions de la MLS, en 1996 et 1997.

Champion la saison passée, Atlanta United est devenu la 13e franchise à remporter au moins une fois le titre en 23 saisons.

