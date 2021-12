MLS : l'avertissement de Giovinco à Insigne

L'attaquant de Naples, Lorenzo Insigne, a reçu un avertissement de la part de l'ancienne star du Toronto FC, Sebastian Giovinco, suite aux rumeurs selon lesquelles il devrait rejoindre le club de MLS l'été prochain. Insigne a passé toute sa carrière à ce jour dans la ville de Naples, après avoir percé dans leur équipe première en tant qu'adolescent en 2010.



Cependant, le joueur de 30 ans, qui a aidé l'Italie à remporter son deuxième titre de champion d'Europe cet été, n'a plus que six mois de contrat à honorer et Toronto tenterait de s'attacher ses services dans le cadre d'un transfert gratuit. Une trajecture qui pourrait rappeler celle de Giovinco, lequel avait pris la décision de quitter les géants de la Serie A, la Juventus, pour se lancer dans un nouveau défi en MLS, alors qu'il était dans la fleur de l'âge, avant de connaître un grand succès avec Toronto entre 2015 et 2019.



"Il faut envisager de disparaître des radars"

L'ancien international italien a marqué 83 buts et est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, tout en remportant la MLS Cup et le titre de meilleur joueur du championnat. À la question de savoir si un transfert au Canada est une bonne opportunité pour son compatriote, Giovinco a fait preuve de beaucoup de mesure pour le Corriere dello Sport.



"Cela dépend de ce que vous voulez. Personnellement, je me suis senti à l'aise sur le plan humain et j'ai trouvé une ville où la vie est facile. Sur le plan professionnel, il faut envisager de disparaître des radars. J'ai perdu l'équipe nationale, j'ai perdu la visibilité. Si vous êtes prêt à renoncer à ces choses, c'est une expérience que je recommande à tout le monde", a-t-il confié.

"Mais cela me semble étrange parce qu'il est le capitaine de Naples et je ne pense pas qu'il abandonnera une équipe qui se bat pour le titre comme ça", a-t-il ajouté, avant de revenir sur son expérience personnelle de la MLS. "Je peux dire que lorsque je suis arrivé en 2015, on m'a promis des mers et des montagnes qui en réalité n'étaient pas là. Mais je ne veux pas entrer dans les détails. Avant tout, je ne regrette pas mon choix. Au final, j'ai plus de buts et de passes décisives que de matchs. Ça s'est bien passé, mais ça ne m'a pas beaucoup aidé".