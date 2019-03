MLS - Ibrahimovic de retour à l'entraînement la semaine prochaine

L'attaquant du Los Angeles Galaxy, blessé au tendon d’Achille, a manqué les deux derniers matches de son équipe dans le championnat nord-américain.

Zlatan Ibrahimovic va faire son retour à l'entraînement la semaine prochaine, après une blessure au tendon d'Achille qui l'a éloigné des terrains pendant deux semaines. L'ancien attaquant du PSG ou encore de a ainsi manqué les deux derniers matches de ses coéquipiers en , une défaite sur la pelouse de Dallas lors de la 2e journée (0-2) et une victoire contre Minnesota (3-2, 3e journée).

"Nous lui avons donné une semaine de plus pour qu'il récupère pleinement et pour qu'il soit à 100% lorsqu'il reprendra", a précisé son entraîneur à Los Angeles, Guillermo Barros Schelotto, ce jeudi. Il devrait donc "être prêt pour le match contre Portland", le lundi 1er avril (4e journée de MLS).

La saison avait pourtant bien débuté pour l'attaquant de 36 ans, puisqu'il avait ouvert son compteur but dès la première journée lors de la victoire inaugurale des siens contre Chicago Fire (2-1), au début du mois de mars. Arrivé aux Etats-Unis il y a un an, le Suédois avait inscrit 22 buts en 27 rencontres la saison dernière, ce qui n'avait pas permis à son équipe - 7e de la conférence ouest - de disputer les Play-Off.

Cette saison, Ibrahimovic s'est donné comme objectif de battre tous les records possibles, notamment en termes de buts ou de passes décisives. "Cette saison je vais vous apporter quelque chose, je vais battre tous les records de la MLS", déclarait-il avant le début de la saison régulière.

À noter que son coéquipier, l'ancien rennais et marseillais Romain Alessandrini, devrait lui revenir "en fin de semaine", après s'être blessé à la cuisse lors du tout premier match de la saison. Avec deux victoires et une défaite en 3 journées, la franchise la plus titrée de l'histoire de la MLS occupe actuellement la 5e place de la conférence ouest.