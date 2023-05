MLS – Avant-dernier avec Toronto, Lorenzo Insigne reconnaît son erreur

Arrivé cette saison à Toronto, Lorenzo Insigne connaît des difficultés chez l'avant-dernier de MLS. Ce week-end, il a même reconnu son erreur.

Après dix années passées à Naples pour tenter de remporter un Scudetto qui se refusait à lui, Lorenzo Insigne s'est envolé en fin de saison pour la MLS, et le club de Toronto plus particulièrement, pour profiter à 31 ans d'une pré-retraite dorée aux États-Unis. C'est en tout cas ce qu'il pensait comme il l'a récemment révélé, retombant de haut en découvrant la réalité sportive du championnat américain. Car si il pensait partir en vacances, l'Italien se retrouve en fait au charbon, luttant pour quitter une place d'avant-dernier qu'il n'avait pas vu venir. Ce week-end, l'ancien international azzuri a reconnu son erreur.

Insigne reconnaît son erreur sur la MLS

Enfin une victoire, c'est ce que devait se dire Lorenzo Insigne ce week-end après la victoire de Toronto arrachée contre le DC United de Wayne Rooney (2-1). Car de victoires, il n'en a pas beaucoup vu la couleur depuis son arrivée en MLS, les Reds stagnant lamentablement à la dernière place du classement de la Conférence Est. Ce succès bienvenue permet aux coéquipiers d'Insigne, auteur de 2 assists, ses premières contributions cette saison après 15 journées disputées, de gagner une place et de « trôner » à l'avant-dernier rang du classement.

Heureux de ce dénouement positif, le nouveau capitaine de Toronto s'est présenté à l'interview pour exprimer son soulagement et reconnaître son erreur quant à l'image qu'il s'était faite du championnat états-unien : « Ces dernières semaines ont été très difficiles. Je dois l'avouer, je ne m'attendais pas à ce que la MLS soit aussi dure que cela. J'apprends tous les jours et j'essaie de m'adapter. Je suis heureux ici, on va continuer à apprendre ensemble et progresser comme équipe. »