Mkhitaryan devrait prolonger à la Roma

Après avoir été transféré définitivement d’ , Henrikh Mkhitaryan est en passe de rempiler avec sa formation de l’ .

Très satisfait par ses services, les responsables giallorossi envisagent d’offrir un contrat de longue durée à l’ancien gunner. Ce nouveau bail devrait être signé d’ici Noël, si l’on en croit ce que rapporte La Gazzetta dello Sport.

Depuis son arrivée dans la Cité éternelle, Mkhitaryan s’est offert 15 buts en 38 rencontres. Il fait partie des éléments les plus performants de la Louve.

Pour rappel, durant sa carrière, Mkhitaryan a aussi défendu les couleurs du , du et de .

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world