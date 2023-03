Mitchell Weiser, l’Allemand qui voulait jouer pour l’Algérie

Le défenseur du Werder Brême, Mitchell Weiser, vient d’exprimer son désir de jouer pour l’équipe nationale d’Algérie.

A défaut d’avoir le renfort des bi-nationaux français qu’il convoite depuis un moment (Aouar, Gouiri, Cherki), Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’Algérie, va peut-être pouvoir compter sur les services d’un joueur allemand. Mitchell Weiser, le sociétaire du Werder.

L’appel du pied de Weiser à Belmadi

Ce latéral, passé par le Bayern Munich, vient d’exprimer clairement son envie de rejoindre les Fennecs dans un futur proche. "Je n'ai pas encore le passeport, mais j'y travaille. C'est une option. Pour moi, ce serait une aventure que j'aimerais vivre", a-t-il déclaré dans un entretien à Goal/Spox.

Pourquoi cette envie soudaine, et à 28 ans passés, d’intégrer la sélection nord-africaine ? Sa réponse : "Lorsque j'ai joué dans les équipes de jeunes allemandes, j'ai remarqué que la mentalité allemande ne me convenait pas. Mon caractère ne semble pas très allemand. J'ai quelque chose d'africain en moi. Et je l'apprécie".

Weiser a des liens avec l’Algérie, puisque son grand père en est originaire. Il a joué avec les Espoirs de la Mannschaft et il a aussi la particularité d’être le plus jeune joueur à évoluer en pro avec le FC Cologne. C’était juste avant son départ en 2012 pour le Bayern. Les Bavarois l’avaient récupéré pour 800000€. A Munich, il ne s’est cependant pas aimé et a dû s’exiler à Kaiserslautern.

Avec l’Algérie pour suppléer Atal ?

L’Algérie aurait bien besoin d’un latéral droit en ce moment. Youcef Atal, le titulaire du poste, est très souvent blessé et il n’a pas de remplaçant naturel. Avec son expérience, si toutefois il répond à toutes les conditions pour évoluer avec les Verts, Weiser serait à coup sûr une très bonne alternative au Niçois.

Djamel Belmadi annoncera sa liste pour la double confrontation contre le Niger (éliminatoires CAN 2023) le samedi 18 mars prochain. Une liste qui sera certainement très scrutée. Y compris Outre-Rhin.