Mitchel Bakker : "Depuis le premier jour, je me sens bien au PSG"

Le latéral néerlandais de 20 ans était en conférence de presse ce samedi avant le déplacement du PSG à Reims, dimanche soir (21 heures).

Le PSG se rend à Reims dimanche (21h) en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Un match que Mitchel Bakker débutera probablement en tant que titulaire avec les absences de Layvin Kurzawa (suspendu) et Juan Bernat (blessé). Arrivé à Paris l'an passé en provenance de l' Amsterdam, le latéral de 20 ans était en conférence de presse ce samedi. En Anglais, il a fait le tour de son actualité. L'occasion de rappeler qu'il se sent bien au PSG.

Parlez-vous un petit peu français et est-ce important pour vous d'apprendre la langue ?

Mitchel Bakker : Je peux dire quelques mots basiques. Bien sûr, c'est important d'apprendre la langue, mais je ne suis pas encore prêt aujourd'hui. Il faut que je commence et je vais commencer très vite.

Les absences de Juan Bernat et Layvin Kurzawa vous offrent une opportunité de vous montrer.

Oui, avec la blessure de Juan (Bernat) et la suspension de Layvin (Kurzawa) après son carton rouge, c'est une opportunité pour moi de jouer avec l'équipe. Je veux saisir cette opportunité. J'espère que je jouerai le plus possible et je donnerai tout ce que je peux.

Vous étiez sollicité par plusieurs clubs cet été, dont le Celtic FC. Avez-vous songé à un départ ?

J'ai lu ça aussi dans les médias. Mais non, pas du tout, je veux rester ici. Je suis très content au .

"Je vais devoir augmenter un petit peu mon niveau de jeu"

Comment s'est passée votre intégration au PSG ?

Depuis le premier jour, je me sens vraiment bien. Je vais devoir augmenter un petit peu mon niveau de jeu pour m'approcher du reste de l'équipe. Mais si j'ai l'occasion de jouer, je suis prêt. Sur ce poste de latéral gauche, je vais me battre et faire tout ce qu'il faut.

Vous devriez enchaîner plusieurs matches maintenant. Est-ce que Juan Bernat et Layvin Kurzawa vous ont donné des conseils ?

J'ai une bonne relation avec ces deux joueurs, on parle pas mal ensemble. On s'entend bien sur le terrain. On a échangé. Maintenant, c'est mon tour. C'est à moi de faire le travail.

Que pouvez-vous nous dire sur votre relation avec Thomas Tuchel ?

J'ai une bonne relation avec lui. Il me fait vraiment confiance et c'est très important pour moi.

Propos recueillis par Benjamin Quarez.