Miralem Pjanic frustré par son temps du jeu au Barça ?

Arrivé durant l’été, Miralem Pjanic ne s’est pas encore imposé au Barça. Remplaçant la plupart du temps, le Bosnien semble déjà s’impatienter.

Arrivé dans le cadre d’un échange avec Arthur, Miralem Pjanic assurait, à son arrivée à Barcelone, vivre un rêve éveillé en rejoignant les Blaugrana. Formé à Metz puis passé par l’OL, la Roma et la , le Bosnien poursuivait ainsi une trajectoire de carrière l’emmenant vers les plus grands d’Europe. Trois mois après son arrivée, Pjanic pose question. Non pas par ses prestations mais par son utilisation.

Titulaire lors des trois journées de Ligue des Champions avec notamment une prestation remarquée contre la Juve, son ancien club, le milieu de terrain doit se contenter de miettes en championnat. Après neuf journées, Ronald Koeman ne lui a octroyé que 75 minutes, le laissant par trois fois sur le banc durant toute la rencontre.

S’il ne s’est pas encore plaint publiquement, l’ancien Lyonnais (30 ans) semble s’interroger, à l’image de ce post sur les réseaux sociaux. On le voit assis sur le banc contre le Real Betis (5-2), une rencontre où il n’a disputé que quatre minutes malgré le score. Une façon de faire passer un message ?