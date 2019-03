Milner : "Tout ce qui manque à Liverpool est de remporter un trophée"

Le milieu de terrain de Liverpool a déjà remporté deux fois la Premier League et sait ce qu'il faut faire pour y parvenir.

James Milner est le seul joueur présent dans l'effectif de à avoir déjà remporté la . L'international anglais a été deux fois champion d' lors de son passage à . Nul doute que son expérience sera d'une grande aide pour les Reds dans le sprint final afin de devancer justement les Citizens. Dans une interview accordée au site officiel de Liverpool, James Milner a reconnu qu'un trophée est la dernière chose qui manque aux Reds pour valider sa belle progression.

"Nous savons que nous progressons d’année en année. Je pense donc que la seule chose que nous puissions faire est de gagner un trophée, c’est la prochaine étape pour nous. Nous savons que nous pouvons battre les meilleures équipes, nous pouvons battre n'importe qui dans notre meilleur jour. Dans le passé, cette constance n’était pas présente, mais cette année, je pense qu’il ya eu des moments où nous n’avions pas bien joué et où nous avions réussi à obtenir les trois points, c’est aussi le signe d’une bonne équipe. Ainsi, au cours des dernières années, vous venez de constater une amélioration constante, étape par étape, et nous espérons pouvoir continuer dans cette voie et réussir", a confessé l'Anglais.

L'article continue ci-dessous

"Continuer à bien jouer, c'est l'essentiel"

"La Premier League change toujours pendant les fêtes de Noël et vous en sortez pour évaluer où vous en êtes. Pour être là où nous sommes maintenant est en bonne position, nous y sommes exactement et évidemment aussi en . C’est le moment de la saison où vous voulez jouer à des matchs importants et à la finale de la coupe à chaque match. C’est ce que nous voulons faire : progresser en Ligue des champions, mais aussi terminer la saison aussi fort que possible et, espérons-le, assez bien", a ajouté le milieu des Reds.



James Milner tente de partager son expérience dans le vestiaire : "Heureusement, c'est mon travail. Malheureusement, je suis l’un des gars les plus âgés, si ce n’est le plus vieux, à présent et c’est important que vous le fassiez et aidiez les gars. Je pense que nous voulons simplement continuer à jouer comme nous le faisons et pour que les gens ne deviennent pas trop crispés ni ne pensent à ce qui va se passer dans quelque temps, que peut-il se passer ou que se passe-t-il si ce résultat se produit?".

"Juste jouer au football, continue de faire ce que nous avons fait. C’est l’essentiel: que nous continuions à jouer, que nous continuions à jouer, que nous maintenions une intensité élevée et que nous ne soyons pas pris au piège de tout le reste, tout se qui se déroulerait à l’extérieur. Les gens vont être excités et ils veulent que nous fassions bien. Il y a beaucoup de pression à l'intérieur du vestiaire à chaque match, que vous cherchiez un titre ou pas parce que vous jouez pour Liverpool", a conclu l'Anglais.