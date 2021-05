Milik prêt à dire adieu à l’OM

L’attaquant polonais Arkadiusz Milik a laissé sous-entendre que le match de dimanche contre Metz a été son dernier avec l’OM.

Reverra-t-on Arkadiusz Milik sous le maillot de l’Olympique de Marseille ? La question mérite d’être posée à la lecture du message qu’a laissé ce lundi le buteur polonais sur les réseaux sociaux.

Au lendemain du dernier match de la saison, disputé contre Metz et durant lequel il a signé le but d’égalisation des siens à la 97e, le buteur polonais a posté une publication où il remercie tout le monde pour les six mois qu’il a passés sur les bords de la Canebière.

Milik a remercié tout le monde

« Dès mon arrivée ici en janvier, j’ai tout de suite compris à quel point ce club et ce maillot étaient importants. La qualification en Europa League a été un bon résultat, j’ai toujours essayé de donner le maximum, 15 matchs 10 buts. Je remercie mes coéquipiers, le club et surtout les supporters qui m’ont fait me sentir chez moi. Allez OM », a-t-il écrit sur Instagram.

Même s’il ne dit rien sur ses intentions futures, l’ancien joueur de Naples instille clairement le doute concernant son avenir. Le voir filer sous d’autres cieux ne serait donc pas une surprise, surtout qu’il a dernièrement reconnu au micro de Canal+ qu’il voulait disputer les compétitions les plus prestigieuses. Et ça ne serait pas un scoop d’affirmer que la C3 n’entre pas dans cette catégorie.

S’il quitte l’OM au bout d’une courte pige, Milik affichera un bilan plutôt positif dans le championnat français. En 15 matches joués, il a trouvé le chemin des filets adverses à 9 reprises. Et il s’est aussi offert une passe décisive.