Milik espère voir Lewandowski remporter le Ballon d'Or

Alors que la cérémonie approche, le Ballon d'Or 2021 continue de largement faire parler. Si selon certains médias, Lionel Messi aurait été informé de sa victoire, d'autres espèrent plutôt qu'il finira dans d'autres mains.

C'est par exemple le cas d'Arkadiusz Milik, qui mise plutôt sur son compatriote Robert Lewandowski, lequel fait figure de favori. Intenable avec le Bayern depuis deux saisons, le Polonais a de quoi nourrir des regrets d'avoir vu la récompense annulée la saison dernière en raison du Covid, alors que les Bavarois avaient remporté la Ligue des champions.

L'article continue ci-dessous

Partie remise à cette année ? "Je suis confiant pour lui, il mérite le Ballon d'Or, a dans tous les cas affirmé Milik auprès de Prime Vidéo. Je ne comprends pas comment cela pourrait lui échapper."

"L'an passé, France Football n'a pas décerné le trophée et sur les deux dernières saisons, il a été le meilleur et a beaucoup gagné. Pour moi, il mérite de gagner d'un point de vue sportif et populaire car il est très connu. J'espère qu'il le remportera."

Le verdict est donc attendu lundi soir depuis le théâtre du Chatelet à Paris, où se déroulera la cérémonie de remise du trophée.