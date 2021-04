Milik à l'OM, c'est déjà fini !

Selon les informations de L’Équipe, Arkadiusz Milik devrait bien quitter l'Olympique de Marseille dans quelques semaines.

Il évolue en prêt à l’Olympique de Marseille depuis le mercato d'hiver. Un prêt négocié avec option d’achat, mais Arkadiusz Milik ne devrait pas s'éterniser sur la Canebière.

La Juventus surveille Milik

« On a le contrôle du joueur pour décider ce qu’on va faire dans le futur, avait glissé le président marseillais Pablo Longoria il y a quelques semaines. En France, on a l’interdiction de parler des clauses et pour moi c’est un manque de respect pour beaucoup de gens. Notre envie c’est de travailler ensemble mais vous savez, je suis ouvert aux situations du marché, mais même dans les turbulences, Arek est content avec la possibilité de pouvoir retourner en équipe nationale. Notre intention est de garder Milik dans le futur de ce club. L’OM a le contrôle totale sur la situation du joueur. » Des propos rassurants de prime abord, mais Milik devrait plier bagages.

D'après une indiscrétion sognée du journal L’Équipe, l'odyssée en Ligue 1 de l'attaquant polonais ne devrait pas s'éterniser au-delà de cette saison.

Le journal sportif indique ainsi que la Juventus, très intéressée par le compatriote de Robert Lewandowski, pourrait lui ouvrir les bras. Le joueur lui-même avait évoqué une telle éventualité dans les colonnes de L'Equipe, il y a de cela quelques jours.

« Je suis à l’OM aujourd’hui et je ne pense qu’à l’OM. Bien sûr, j’ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C’est mon objectif. Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ? Le chemin, c’est de donner 100 % chaque jour, être prêt à chaque match, et progresser. Dans le foot, deux mois, c’est beaucoup, et deux ans, c’est énorme. Il y a dix ans, je commençais, j’avais 17 ans, aujourd’hui, j’en ai déjà 27, je suis un autre joueur, une autre personne, mais je veux encore grandir, grandir, grandir. Je veux jouer dans les plus grands clubs. Nous verrons », avait-il asséné. La fin semble proche...