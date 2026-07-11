Milan : retour en force pour Guela Doué ; Belghali, la solution de rechange

Le Milan s'active également sur les ailes. Le nouvel entraîneur Ruben Amorim envisage en effet d'aligner Alexis Saelemaekers à gauche, ce qui nécessite un titulaire à droite : c'est ainsi que le nom de Guela Doué, ailier de Strasbourg et de la sélection ivoirienne, revient sur le devant de la scène, lui qui avait déjà été longtemps courtisé par le « Diavolo » il y a un an.





Les discussions sont en cours : leclub a déjà pris contact avec l’entourage du joueur, lequel s’est montré très enthousiaste à l’idée de rejoindre Milanello. Un contrat de cinq ans, à hauteur de 2,5 millions d’euros par saison plus des primes, est sur la table.





ALTERNATIVE BELGHALI – Un accord avec le club alsacien s’annonce toutefois complexe en raison de ses exigences financières. Le Milan explore donc une piste alternative menant à Rafik Belghali, arrière droit algérien de l’Hellas Vérone. Les Rossoneri se sont renseignés sur le latéral, révélé lors de la Coupe du monde, dont la valeur est estiméeà 15 millions d’euros. La Fiorentina suit également le dossier.