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grafica musah milan 2025 2026 sito 16 9Getty Images

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Milan : le Leeds s’intéresse à Musah, selon Amorim

Milan AC

Le milieu de terrain américain Yunus Musah fait son retour à l'AC Milan après la non-prolongation de son contrat à l'Atalanta.

Parmi les joueurs que Amorim a le plus scrutés lors de cette première phase de stage, figure sans aucun doute le milieu de terrain américain Yunus Musah. L’ancien Valencien, en provenance d’un prêt décevant à l’Atalanta qui lui a fait manquer la Coupe du monde, aborde cette préparation avec une motivation redoublée et l’intention de se racheter. Selon des sources anglaises, Leeds s’est récemment renseigné sur sa situation : un premier contact exploratoire a été établi avec ses agents ainsi qu’avec le Milan. Pour l’instant, aucune offre concrète n’est parvenue au club de la via Aldo Rossi, lequel a toutefois réaffirmé qu’il n’était pas contraint de céder le milieu de terrain à ce stade, ce dernier étant encore évalué par le nouveau staff technique.

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