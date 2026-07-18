Milan : le Leeds s’intéresse à Musah, selon Amorim

Parmi les joueurs que Amorim a le plus scrutés lors de cette première phase de stage, figure sans aucun doute le milieu de terrain américain Yunus Musah. L’ancien Valencien, en provenance d’un prêt décevant à l’Atalanta qui lui a fait manquer la Coupe du monde, aborde cette préparation avec une motivation redoublée et l’intention de se racheter. Selon des sources anglaises, Leeds s’est récemment renseigné sur sa situation : un premier contact exploratoire a été établi avec ses agents ainsi qu’avec le Milan. Pour l’instant, aucune offre concrète n’est parvenue au club de la via Aldo Rossi, lequel a toutefois réaffirmé qu’il n’était pas contraint de céder le milieu de terrain à ce stade, ce dernier étant encore évalué par le nouveau staff technique.