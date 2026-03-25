Milan, la vérité sur André

Le Milan et André, un mariage voué à ne jamais voir le jour.

Tout semblait réglé lorsque les Rossoneri, par l'intermédiaire d'un agent italien, avaient convenu de tous les détails du transfert avec les Corinthians : une transaction de 15 millions d'euros plus 2 millions de bonus et 20 % sur une future revente, le jeune joueur étant prêt à renoncer aux 30 % de son contrat détenus par lui-même et par l'agence d'agents qui le représente, pour signer un contrat de 5 ans avec le club milanais.

Cependant, les récriminations de l'entraîneur Dorival Junior, les protestations des supporters et le revirement du président Stabile, qui a décidé de ne pas apposer sa signature sur les documents pour entériner le transfert, ont ralenti l'opération, le Milan se retrouvant face à un dilemme : relancer les négociations ou saisir la FIFA, fort de cet accord préliminaire déjà signé avec les Corinthians.

Et quelle est la situation aujourd'hui ?

Comme le rapporte Matteo Moretto dans une vidéo sur la chaîne YouTube en italien de Fabrizio Romano, les négociations pour le milieu de terrain né en 2006 sont pratiquement au point mort et ne devraient pas aboutir.Les chances de voir André sous le maillot rossonero sont désormais très faibles, compte tenu également de l'entrée en lice de Benfica, mais surtout de l'Atlético Madrid, qui se mobilise pour évaluer la faisabilité de l'opération.