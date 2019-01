Milan, Higuain aurait fait son choix

Gennaro Gattuso, l’entraineur de l’AC Milan, semble être résigné par rapport au cas de son buteur argentin, Gonzalo Higuain.

Gonzalo Higuain portera-t-il encore le maillot de l’AC Milan ? Plus le temps le passe, et plus cette éventualité apparait hypothétique. L’international argentin n’a pas été retenu dans le groupe rossonerro pour le match de lundi contre le Genoa et son entraineur a tenu dimanche un discours qui ne laisse aucun doute quant à l’issue de ce dossier.

Devant les journalistes, Gennaro Gattuso a d’abord indiqué que « rien n’est fait » en ce qui concerne « El Pipita ». Mais, il a enchéri en confiant : « s'il part, nous perdrons un joueur important. Je ne suis pas déçu, j'ai fait tout ce que j'ai pu... Il a fait son choix et nous devons l'accepter ».

A 31 ans, Higuain semble être déterminé à relever un nouveau challenge et découvrir le championnat de la Premier League. L’ancien napolitain est attendu à Chelsea pour prendre la place d’Alvaro Morata comme attaquant numéro un des Blues.

S’il part, Higuain ne sera resté que six petits mois en Lombardie. Durant cette période, il a disputé 22 matches et trouvé le chemin des filets à huit reprises. Sa dernière apparition remonte au 29 décembre dernier lors de la rencontre contre le SPAL.