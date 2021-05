Milan gèle les prolongations de contrat

Alors que le cas de Ginaluigi Donnarumma n'est toujours pas scellé, l'AC Milan n'envisage de prolonger personne d'ici la fin de la saison.

Le directeur technique de Milan, Paolo Maldini, a confirmé que le club suspendrait les négociations sur les prolongations de contrat avec tous les joueurs jusqu'à la fin de la campagne en cours.

L'annonce intervient alors que les supporters du club auraient fait pression sur Gianluigi Donnarumma pour qu'il ne prenne pas part au choc contre la Juventus le week-end prochain.

Après avoir mené la course pour le titre en Serie A au cours de la première moitié de la saison, l'équipe de Stefano Pioli n'est désormais plus sûre de finir dans le Top 4 du classement. Maldini a ainsi affirmé que les discussions individuelles seront suspendues pour assurer la concentration et rester ainsi focalisé sur l'obtention d'une qualification pour la Ligue des champions.

"Il est important de réitérer fermement que personne en dehors de Milan ne peut décider qui joue et qui renouvelle", a déclaré l'ancienne légende du club à l'ANSA. "Les choix concernant le terrain sont à la charge de l'entraîneur, tandis que le club est en charge des questions contractuelles. À partir de ce moment, toutes les négociations pour une nouvelle prolongation de contrat sont suspendues jusqu'à la fin de la saison afin que l'équipe puisse se concentrer sur le terrain. En attendant, nous continuerons à protéger nos joueurs comme nous l'avons toujours fait."

Donnarumma (22 ans), qui s'est imposé comme le gardien de but de premier choix du club depuis la campagne 2016-17, a passé toute sa carrière à San Siro.

Cependant, son contrat devant expirer à la fin de la campagne actuelle, il n'a pas encore faire de choix pour son futur et des spéculations suggèrent qu'il pourrait prendre la direction de la Juventus.

Les Bianconeri étant l'un des principaux rivaux de Milan pour une place dans le top quatre - et les deux équipes devant s'affronter dans sept jours - les Ultras Rossonerri aurait rencontré le gardien de but avant la victoire contre Benevento pour lui dire de ne pas participer à la rencontre. .

Donnarumma aurait refusé cette demande. Après avoir contribué à la victoire contre Bénévento, il serait très motivé pour tenir sa place face à la Vieille Dame et aider sa formation à atteindre meilleure compétition européenne la saison prochaine.