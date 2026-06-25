Milan : entretien téléphonique entre Amorim et Leão

L’avenir de Rafael Leao au Milan reste à écrire. Le Portugais avait annoncé son intention de partir, mais l’arrivée sur le banc de son compatriote Ruben Amorim pourrait avoir changé la donne. Le nouvel entraîneur des Rossoneri a eu un bref échange téléphonique de courtoisie avec le joueur né en 1999 ; les deux hommes n’ont toutefois pas abordé la question de ses projets, reportant la discussion à l’issue de la Coupe du monde.





Les propos de Leao Avant la Coupe du monde, l’attaquant portugais avait confié : « Je suis fier d’avoir porté le maillot du Milan, mais je veux désormais ouvrir un nouveau chapitre et changer de championnat. J’ai donné le maximum pour ce club qui m’a tout apporté, toutefois je me sens prêt pour un nouveau club, un nouveau championnat et un nouveau défi. J’ai vécu une période merveilleuse au Milan, mais elle est désormais derrière moi. »



