Milan égale un vieux record du Barça

Avec leur brillante performance contre la Lazio, les Rossonerri ont signé un accomplissement qu'aucun club n'est parvenu à faire depuis 72 ans.

La superbe forme de l' en cette saison a vu le club s'inscrire dans les livres d'histoire après sa victoire 3-2 contre la mercredi. En même temps, l'équipe de Stefano Pioli continue de se positionner comme un candidat sérieux au Scudetto.

Les Lombards réalisent une première partie de saison exceptionnelle et cela se voit à travers sa position au classement. Hernandez et ses coéquipiers sont solidement installés en tête, avec un point d'avance sur l'Inter, mais surtout sept sur la . La défaite des Bianconeri face à la mardi signifie aussi que la bande à Pioli est restée la seule équipe invaincue dans les cinq grands championnats européens.

Avec leur victoire à San Siro contre la Lazio, ils ont aussi ajouté une autre performance à leur crédit pour la campagne 2020-2021. Ils sont devenus la première équipe depuis plus de 70 ans à marquer plus de deux buts dans au moins 15 matchs consécutifs sur une seule année civile.

Les finitions d'Ante Rebic, Hakan Calhanoglu et Theo Hernandez signifient que Milan n'est devenue que la deuxième équipe à réussir l'exploit, suivant les traces de Barcelone, qui a réussi à marquer au moins deux fois en 18 matchs de rang en 1948. Inspiré par les exploits marquants du légendaire attaquant Cesar Rodriguez, le Blaugrana a remporté des triomphes de titre dans la en 1947-48 et 1948-49, ce qui peut encore s'avérer un présage prometteur pour Milan alors qu'il cherche à mettre fin à l'hégémonie de la Juventus en .

Hormis une défaite solitaire 3-0 contre en phase de groupes de la en novembre, Milan n'a concédé aucun revers cette saison et reste parmi les favoris pour le succès national et continental. Cela met en avant un parcours remarquable sur plusieurs fronts, même si l'équipe a été tout proche de quitter la scène continentale en octobre dernier quand elle a été contrainte aux tirs au but par Rio Ave en barrages de la Ligue Europa.

Avec les trois nouveaux points conquis mercredi, Milan aborde le Noël avec le moral au plus haut. L'équipe lombarde reviendra au combat le 3 janvier contre Benevento.