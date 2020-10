Milan : Brahim Diaz dévoile les conseils de Zidane

Prêté par le Real Madrid à l'AC Milan, Brahim Diaz a dévcoilé les conseils de Zizou.

Brahim Diaz a rejoint l' dans le cadre d'un contrat de prêt d'une saison avec le , et le meneur de jeu a révélé comment Zinedine Zidane voulait qu'il évolue en jouant en .

Le joueur de 21 ans a pris un bon départ avec les Rossoneri, disputant trois matchs et marquant un but avant la trêve internationale.

Zidane était excellent en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, il est un gagnant. Je l'aime beaucoup et je sais qu'il m'aime aussi. Il m'a toujours donné de bons conseils. Il m'a dit d'être moi-même, de m'amuser et de montrer mes capacités au football", a confié le joueur.

Diaz dévoile aussi pourquoi il a voulu rejoindre l'AC Milan. "J'étais dans un bon moment au Real Madrid, j'ai fini par jouer il y a deux saisons et ensuite j'ai eu la malchance de rater le Championnat d'Europe des moins de 21 ans et pratiquement toute la pré-saison à cause d'une blessure. Cette année, j'ai ressenti l'intérêt d'un club comme Milan et leur affection et j'ai décidé de franchir le pas pour jouer et démontrer mes capacités."

Questionné sur un éventuel retour au Real, Brahim Diaz a indiqué qu'il préférait "se concentrer sur Milan pour le moment". Une réponse diplomatique.