Milan Baros raccroche les crampons

L’ancien buteur tchèque, Milan Baros, vient de mettre un terme à sa carrière de joueur.

Dernier champion d’Europe 2005 de à être toujours en activité, Milan Baros a fait le choix de se retirer. A 38 ans, et après une ultime expérience au sein de son club formateur de Banik Ostrava, l’ex-international tchèque a dit stop.

Baros possède l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du football tchèque. En plus de sa couronne continentale, il a aussi la , la et aussi deux championnats de . Entre 2007 et 2008, il avait fait un court passage à sous les ordres de son ancien coach chez les Reds, Gérard Houllier. Dans le Rhône, il s’est fait plus fait remarquer par ses excès de vitesse au bord de ses bolides qu’à travers ses exploits sur le terrain.

Banik Ostrava lui propose une reconversion

Sur le plan individuel, Baros a aussi la particularité d’avoir terminé le meilleur réalisateur du championnat d’Europe 2004. Il a défendu les couleurs de son pays à 93 reprises (41 buts).

Baros s’est retiré des pelouses, mais son club espère qu’il continuera dans le football. Vaclav Brabec, le président, serait prêt à lui accorder un rôle au sein de la direction : « J’ose croire que c’est seule la carrière de joueur qui est terminée chez nous. J’espère que Baros restera à un autre poste chez nous ».