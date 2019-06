Milan, Bakayoko veut rester à Chelsea

Le frère de Tiémoué Bakayoko a indiqué que ce dernier a choisi de retourner chez les Blues la saison prochaine pour s'y imposer.

Prêté par à l' avec option d'achat, Tiémoué Bakayoko va selon toute vraisemblance retourner chez les Blues la saison prochaine. Après une première partie de saison délicate en , l'ancien milieu de terrain de l'AS a pris la mesure de l'AC Milan et s'est révélé être un élément indispensable lors de la seconde partie de saison pour le club italien, en dépit de quelques accrochages avec Gennaro Gattuso.

Pas dans les plans de Maurizio Sarri cette saison, Tiémoué Bakayoko s'est complètement relancé en . L'international français aura probablement l'embarras du choix cet été. Toujours sous contrat avec les Blues, l'ancien milieu de terrain de l'AS Monaco est forcément dans le flou, d'autant plus que personne ne connaît encore à coup sûr l'identité de l'entraîneur de Chelsea pour la saison prochaine, Maurizio Sarri étant annoncé sur le départ.

Bakayoko donne sa priorité à Chelsea

Pourtant du côté du clan Bakayoko tout est très clair. Abdoulaye Bakayoko, frère et agent de Tiémoué Bakayoko, a confié à L'Equipe que ce dernier a tranché pour son avenir et il se situe en : "Il y a des clubs assez intéressants, assez lourds qui se sont renseignés, mais on donne la priorité à Chelsea. On connaît déjà, il y a la Champions League et on cherche de la stabilité. Tiémoué a décidé d'y rester".

La non-qualification de l'AC Milan en a largement joué dans la décision des Rossoneri de ne pas lever l'option d'achat concernant le milieu de terrain français. Ce dernier ne portera donc plus la tunique du club milanais la saison prochaine. Reste à savoir désormais, si les Blues voudront le conserver et s'il fera partie des plans du club londonien ou s'ils essayeront de le vendre lors du mercato estival.

Une chose est sûre, Tiémoué Bakayoko aura sa carte à jouer puisque Chelsea est interdit de recrutement cet été. Autrement dit, le seul moyen pour les Blues de renforcer leur effectif est de s'appuyer sur les joueurs prêtés la saison dernière un peu partout en Europe, dont faisait partie le champion de 2017. Il aura toutefois une lourde concurrence avec Jorginho, N'Golo Kanté ou encore Ross Barkley à son poste.