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Estupinan MilanGetty Images

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Milan : Aston Villa s’intéresse à Estupinan

Milan AC
Mercato

Selon les informations de Matteo Moretto,relayées sur la chaîne YouTube de Fabrizio Romano, Aston Villa s’est positionné sur le latéral gauche du Milan, Pervis Estupinan. Le club de Birmingham, qualifié pour la Ligue des champions, a déjà pris contact avec les Rossoneri pour évoquer un possible transfert du défenseur équatorien.


Selon nos informations, le Milan serait disposé à étudier les propositions et un premier club s’est manifesté ces dernières heures pour connaître les modalités ainsi que le montant du transfert de l’international équatorien, recruté environ 20 millions d’euros l’été dernier. Les discussions exploratoiresont donc commencé, même si aucune offre écrite n’a encore été déposée.


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