Milan AC : Olivier Giroud dévoile quand il prendra sa retraite

Avec Kylian Mbappé, il ne faut pas lui « parler d’âge » comme il l’avait si bien dit au moment de fêter sa vingtaine. Cette phrase marche aussi avec les plus anciens et ce n’est pas le Milan AC qui dira le contraire. Cette saison, les Milanais possèdent très certainement le duo d’attaquants le plus vieux du continent avec Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud.

Avec 40 et 34 ans, les deux compères sont plus près de la fin que du début de leur carrière. Pourtant, ça n’empêche pas l’ancien attaquant d’Arsenal et de Chelsea de continuer à avoir des objectifs et surtout de ne pas penser à la retraite.

"Le plus important est de garder la motivation pour jouer au plus haut niveau, a confié l’ancien Montpelliérain dans un entretien à Tribal Football. C’est très exigeant, mais tant que mon corps suivra alors je jouerai. Milan ça sera mon dernier challenge en Europe, et après on verra. Mais je veux vraiment gagner le Scudetto avec Milan. Et je veux encore joueur encore 3 ou 4 ans."

S’il ne vise pas la quarantaine comme son coéquipier actuel au Milan AC, Olivier Giroud n’en a pas fini avec le football, tout comme l’équipe de France. Laissé sur le côté par Didier Deschamps depuis la fin de l’Euro 2020, le Milanais n’a pas fait une croix sur les Bleus et vise toujours la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

"Je me concentre sur mon club maintenant et si le sélectionneur me rappelle alors on verra, a-t-il tonné. Aujourd’hui, je me concentre sur mon club et ma famille. Mais, encore une fois, je n’ai pas dit que je me retire, donc on verra."

La balle est désormais dans le camp de Didier Deschamps qui a encore un peu plus de trois mois pour réfléchir à sa prochaine liste.