Milan AC : Ibrahimovic annonce son forfait contre la Juventus

Touché au tendon depuis quelques jours, Ibrahimovic ne prendra pas part au choc contre la Juventus Turin, dimanche soir.

A 40 an, il est infatigable mais n’en reste pas moins un humain comme les autres. Si certains ont peut-être tendance à l’oublier face à ses exploits à répétition, Zlatan Ibrahimovic commence à porter le poids de ses années.

Touché au tendon d’Achille, le Suédois ne sera pas l'une des vedettes du choc Juventus-Milan dimanche soir. L’ancien attaquant du PSG continue de s'entraîner séparément depuis la victoire contre la Lazio où il a été buteur et il a lui-même admis qu'il préférait ne pas prendre de risques, sans forcer son retour sur le terrain.

L'inflammation du tendon d'Achille est en cause et ne lui permettra pas d'être présent contre son ancienne équipe : ce sont ses mots lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion d'un événement lié à l'un de ses sponsors.

" On voit au jour le jour, ce n'est pas un secret : le problème de tendon est là et je ne veux prendre aucun risque qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Je veux me maintenir pendant toute la saison, en pensant que je ne suis pas Superman. Le problème est que je travaille trop et que j'aime souffrir".​

Comme face à Liverpool, le Milan AC devra faire sans Ibrahimovic mais, en même temps, retrouvera Olivier Giroud. Touché par le Covid-19 durant la trêve internationale, l’attaquant français a commencé la rencontre contre les Reds sur le banc et n’a pu empêché la défaite des siens au moment de son entrée.

Face à l’ogre turinois, Stefano Pioli sera également privé de Tiémoué Bakayoko, qui souffre d’un problème au mollet gauche.