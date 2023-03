Mikel Arteta répond à Ten Hag sur les blessures

Mikel Arteta a réagi aux commentaires sur la condition physique de l'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag.

S'exprimant après les récentes blessures d'Alejandro Garnacho, Ten Hag a insinué qu'Arteta avait bénéficié d'une équipe presque complète alors qu'il a dû composer avec un effectif limité.

Les blessures précoces de Takehiro Tomiyasu et de William Saliba lors du match d'Europa League de jeudi face au Sporting ont rapidement prouvé que le manager néerlandais avait tort et ont coûté cher à Arsenal, qui s'est incliné en huitièmes de finale aux tirs au but.

Après le match, Arteta a tenu à mettre les choses au clair, énumérant tous les problèmes rencontrés par son équipe tout au long de la campagne.

"Nous avons eu des blessures tout au long de la saison", a déclaré l'entraîneur des Gunners aux journalistes. "Nous avons eu Emile [Smith Rowe] absent pendant quatre mois, [Gabriel] Jesus absent pendant quatre mois, Alex [Zinchenko] pendant deux mois et demi, Thomas [Partey] pendant un mois et demi, Eddie [Nketiah] pendant un mois et demi. Nous avions déjà pas mal de blessés, mais nous avons fait avec."

Malgré les récriminations de Ten Hag, Arsenal a bien géré ces pertes importantes, comme en témoigne son avance de cinq points en tête de la Premier League. Arteta semble avoir tiré le meilleur parti d'un effectif clairsemé, tandis que le recrutement a permis d'intégrer des joueurs expérimentés en Premier League.

Mais les Gunners ont eu du mal à gérer les pertes de Tomiyasu et Saliba jeudi, Gabriel Martinelli ayant manqué le penalty décisif, ce qui signifie que l'attente d'un trophée européen se poursuit pour les Gunners.

Arsenal n'a remporté aucun de ses cinq derniers matches à élimination directe à l'Emirates Stadium en Europa League (D3 L2), depuis sa victoire 3-1 sur Valence en mai 2019.

Avant la trêve internationale, les Gunners reçoiventt Crystal Palace dans le seul match de Premier League de ce dimanche.