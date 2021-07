Mikel Arteta n'est pas inquiet pour Bukayo Saka

Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, a pris la défense de son joueur, victime d'insultes racistes depuis son raté sur pénalty en finale de l'Euro.

Entre la joie et les larmes, il n'y a qu'un pas. Dimanche soir, l'Angleterre s'est inclinée à domicile face à l'Italie, en finale de "son" Euro 2020. La différence s'est faite lors d'une séance de tirs au but qui restera gravée dans les mémoires. Les trois ratés anglais ont été les oeuvres de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka.

Depuis, de terribles messages racistes sont destinés aux trois jeunes joueurs des Trois Lions sur les réseaux sociaux. Des messages inacceptables, reçus par centaines. Une situation qui ne saurait rester sans conséquences et que personne n'entend passer sous silence. À l'image de Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal.

"Il ne mérite rien de ce qu'il vient de traverser"

Invité à s'exprimer sur la période douloureuse traversée par son jeune joueur, l'Espagnol veut croire en "la force de caractère" de Bukayo Saka et se félicite de le voir bénéficier d'un soutien sans failles. "Bukayo Saka a reçu beaucoup d'amour et de messages de soutien du monde du football, non seulement de la part d'Arsenal, mais aussi de l'équipe nationale et des supporters anglais, car il ne mérite rien de ce qu'il vient de traverser", a aisni déclaré Mikel Arteta au micro de Sky Sports.



"J'espère que les lois deviendront plus strictes", a ensuite ajouté l'ancien adoint de Pep Guardiola, conscient que la lutte contre le racisme doit s'intensifier. Un discours qui rappelle celui du club d'Arsenal, qui avait communiqué avec fermeté sur le sujet. "Encore une fois, nous sommes tristes de devoir dire que nous condamnons le racisme à l'encontre d'un certain nombre de joueurs noirs. Cela ne peut pas continuer et les plateformes de médias sociaux et les autorités doivent agir pour que ces abus dégoûtants auxquels nos joueurs sont soumis quotidiennement s'arrêtent maintenant", avaient écrit les Gunners, via un communiqué officiel.