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Hussein Hamdy

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Mika Richards tacle les détracteurs de Ronaldo : « Vous êtes hypocrites pour défendre Messi »

M. Richards
C. Ronaldo
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Rendre justice à la légende

L’ancien international anglais Micah Richards a défendu la star portugaise Cristiano Ronaldo après l’élimination des « Marins » de la Coupe du monde 2026, dénonçant une campagne ciblée contre l’attaquant d’Al-Nassr.

Le rêve de Ronaldo de soulever le plus grand trophée mondial à Dallas s’est ainsi évanoui, le Portugal étant éliminé de la phase finale de la Coupe du monde estivale.

Mikel Merino, entré en jeu à la 85e minute à la place de Dani Olmo, a inscrit l’unique but de la rencontre dans le temps additionnel, offrant à l’Espagne son billet pour les quarts de finale, où elle défiera la Belgique vendredi 10 juillet.

Après la rencontre, le joueur de 41 ans a confirmé qu’il venait de disputer son dernier match en Coupe du monde.

Ronaldo termine ainsi sa trajectoire en Coupe du monde avec 11 buts en 6 participations, dont 10 en phase de groupes, et un seul en phase à élimination directe, inscrit face à la Croatie la semaine passée.

L’attaquant portugais a inscrit trois buts lors de l’édition 2026, mais sa contribution a été critiquée, notamment face à l’Espagne, où il n’a touché le ballon que 19 fois.

Mika Richards a vivement défendu le joueur, accusant ses détracteurs d’hypocrisie lors d’une intervention sur le podcast « The Rest Is Football ».

« Je n’apprécie pas ces calomnies à l’encontre de Ronaldo, je ne les apprécie absolument pas, a-t-il lancé. Je reconnais qu’il est l’un des plus grands joueurs de l’histoire de ce sport, et depuis le début du tournoi, on a l’impression qu’il y a une campagne orchestrée contre lui. »

Richards a ajouté : « Bien sûr, il ne va pas se déplacer sur le terrain comme un jeune homme dans la fleur de l’âge, mais pour lui, être présent à la Coupe du monde, se montrer à ce niveau et marquer des buts dans cette compétition… Oui, les statistiques ne sont pas exceptionnelles, mais j’ai l’impression qu’il y a beaucoup d’hypocrisie dans la façon dont les gens parlent de Ronaldo et de Messi. »

Il a ajouté : « Que l’on soit fan de Ronaldo ou de Messi, on sait tous que Messi ne court plus comme il y a deux ou trois ans, mais on admire toujours son génie et ses stats quand il est sur le terrain : dès qu’il touche le ballon, il déborde d’énergie. »

Et de conclure : « On sait tous que Ronaldo ne court plus comme avant, mais ses mouvements dans la surface restent époustouflants. »

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