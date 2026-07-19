Mika Godts dévoile une information surprenante concernant l’Ajax : « Míchel ne semble pas avoir l’intention de… »

Mika Godts devra s'adapter à un nouveau rôle à l'Ajax la saison prochaine, conclut Pieter Zwart dans son analyse pour Voetbal International. Míchel souhaite utiliser l'ailier gauche de manière très différente dans le jeu de pressing.

Une orientation tactique surprenante, puisque Godts a été de loin le joueur le plus décisif de l’Ajax la saison passée : 17 buts et 15 passes décisives en 44 matchs, des statistiques qui ont maintenu à flot un club autrement décevant.

« Sous Fred Grim comme sous Óscar García, Godts était déchargé de ses tâches défensives, mais Míchel ne semble pas disposé à lui accorder un statut d’exception. Comme à Gérone, il met en place un 4-4-2 très pressant à l’Ajax », explique Zwart dans son analyse.

« Pour Godts, cela signifie qu’il doit défendre jusqu’au fond de sa propre moitié de terrain. Il s’en acquitte bien », conclut Zwart en se basant sur le match amical remporté 1-0 par l’Ajax contre l’Olympiakos. « Rien que dans les dix premières minutes, il a récupéré le ballon à deux reprises grâce à un bon placement. »

« Ce travail défensif lui demande de l’énergie qu’il ne peut plus consacrer à son jeu offensif. De plus, lorsqu’il récupère le ballon, il se trouve plus bas sur le terrain, ce qui réduit son impact en contre-attaque. La saison dernière, il se retrouvait souvent face à un défenseur central droit peu mobile après une interception. La question est de savoir s’il pourra, dans ce rôle plus défensif, égaler ses statistiques de l’an passé. »

Reste à savoir si Godts portera bien le maillot ajacide la saison prochaine : s’il a réitéré son envie de conquérir des titres à Amsterdam, plusieurs clubs étrangers suivent de près son évolution.