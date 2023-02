"Mieux que Messi", Pascal Dupraz prend la défense de Neymar avant Bayern Munich-PSG

Pascal Dupraz a pris la défense de Neymar, critiqué pour son hygiène de vie et explique pourquoi le Brésilien est indispensable au PSG.

Victime d'une entorse à la cheville le 19 février lors de la victoire du PSG contre Lille (4-3), Neymar ne sait pas encore s'il sera apte pour jouer le 8 mars prochain le huitième de finale retour entre le Bayern Munich et le PSG à l'Alianz Arena.

Dupraz encense Neymar

Battus 1-0 au Parc des princes à l'aller, les Parisiens devront sortir le grand jeu pour se qualifier. Une qualifcation qui passera par la présence de Neymar sur le terrain comme l'a affirmé Pascal Dupraz dans l'émission « Les Grandes Gueules » diffusée ce dimanche 26 février sur RMC.

« Je pense que Neymar dans une quinzaine de jours, il va remettre le clocher au milieu du village. Parce que chaque fois qu'il est en forme, il est indispensable au foot mondial, à l'équipe du Brésil et par conséquent, au PSG. Il faut se défaire de ses frasques, on parle bien de Neymar quand il est sur le terrain », a expliqué l'ancien entraîneur d'Evian-Thonon-Gaillard, de Toulouse et de Saint-Etienne.

Pour Dupraz, Neymar est plus à Mbappé que Messi

« Neymar il est efficace, c'est le meilleur pourvoyeur de ballons pour Mbappé, mieux que Messi, et Neymar, il a aussi cette qualité-là, il est amoureux du football quoi qu'on en dise même s'il a une approche différente, une approche un peu saugrenue, un peu dilettante du football, mais il est capable, des trois fantastiques ou des trois stars du Paris Saint-Germain, d'être celui qui est le plus vite dans le contre effort, celui qui a le plus de propension à défendre », a ajouté Dupraz.

Pour Dupraz, le PSG ne peut se passer de sa star brésilienne : « Neymar est indispensable au PSG et j'attends qu'il soit prêt contre le Bayern parce que je suis certain que le Paris Saint-Germain avec Neymar fera plus peur au Bayern que sans. »