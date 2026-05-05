Micky van de Ven reçoit un compliment d’exception en tant que capitaine de Tottenham Hotspur

Dimanche, Troy Deeney s’est dit impressionné par Micky van de Ven, dont la performance a contribué à la précieuse victoire de Tottenham Hotspur sur la pelouse d’Aston Villa (1-2). L’ancien avant-centre de Watford a logiquement intégré le Néerlandais dans son Équipe de la semaine pour la BBC.

Depuis la blessure de Cristian Romero, le Néerlandais porte même le brassard de capitaine à Tottenham, une responsabilité qui, selon Deeney, renforce sa confiance.

« Dans un match que Tottenham se devait de gagner, il s’est montré à la hauteur », se félicite Deeney à l’égard de Van de Ven. « Il a été un véritable leader grâce à sa vitesse et à quelques tacles décisifs. Et je n’ai pas souvent pu en dire autant de lui. »

Il y a quelques semaines, la donne était bien différente : l’international néerlandais était très affecté après la défaite 1-0 contre Sunderland, et la presse britannique redoutait le pire pour le club londonien. Mais grâce aux succès contre Wolverhampton Wanderers (0-1) et Aston Villa (1-2), Tottenham se retrouve soudainement au-dessus de la ligne de relégation.

Cette dynamique profite aussi au sélectionneur Ronald Koeman : avec 19 sélections au compteur, Van de Ven semble désormais assuré d’une place dans la liste définitive des Pays-Bas pour la Coupe du monde.

Il lui reste trois matches à disputer sous le maillot des Spurs : la réception de Leeds United le 11 mai, le derby face à Chelsea, finaliste de la FA Cup, le 19 mai, puis la visite d’Everton le 24 mai.