Michiel Kramer surprend par une déclaration d’une honnêteté désarmante

Vendredi, l’attaquant Michiel Kramer, qui quitte prochainement le RKC Waalwijk, s’est exprimé avec franchise sur le plateau de l’émission sportive de Rijnmond. Il a expliqué sans détour comment il s’y prenait pour faire exclure un adversaire durant les rencontres.

« Si je peux provoquer un carton rouge, je le fais avec plaisir », a-t-il déclaré dans l’émission régionale. Le présentateur Bart Nolles a alors souligné que l’avant-centre pourrait récidiver samedi, lors du match de barrage contre Willem II.

« Ça fait partie du jeu, Bart », répond-il sans détour. « C’est un peu antisportif, mais ça ne me dérange pas. Je l’ai déjà fait plusieurs fois, et je considère que cela fait partie du football. »

« Si ça nous fait avancer en tant qu’équipe, pourquoi je ne le ferais pas ? Si ça augmente nos chances de gagner, pourquoi je ne le ferais pas ? », s’interroge à voix haute l’avant-centre de 37 ans.

Le journaliste Wessel Penning, surpris par ces déclarations, réagit : « Je me demande s’il le pense vraiment. Je crois qu’il cherche juste à provoquer. »

« Le football est un sport formidable. Alors pourquoi chercher à faire exclure un adversaire ? » poursuit Penning, aussitôt interrompu par Kramer. « Parce que ça sert l’équipe, évidemment. Un peu salaud ? Peu importe. Si je peux augmenter nos chances, je le fais. »

Pour conclure, Penning lui demande si cette réputation ternit son image. « Bien sûr, mais je m’en moque. C’est moi. »