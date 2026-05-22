Michael Carrick signe à Manchester United : il a devancé ces candidats

Michael Carrick a officiellement prolongé son contrat avec Manchester United. Son engagement court jusqu’en milieu de saison 2028, avec une option de prolongation d’une année supplémentaire, soit jusqu’en milieu de saison 2029, a annoncé le club par voie officielle.

Selon Fabrizio Romano, l’Anglais a gagné la confiance de la direction au cours des derniers mois, et le groupe professionnel souhaitait également son maintien.

Bien que d’autres candidats aient été envisagés, dont Unai Emery (Aston Villa) et Andoni Iraola (Bournemouth), c’est finalement l’ancien milieu de terrain qui a été retenu.

Entré en fonction le 13 janvier dernier pour succéder à Ruben Amorim, il a d’emblée battu Manchester City (2-0) lors de son premier match.

En quatre mois d’intérim, il a battu City, Arsenal, Liverpool et Chelsea, permettant au club de consolider sa troisième place.

United est ainsi assuré de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, la qualification étant désormais acquise.



